СКА обратился к болельщикам после отмены сезона

Хоккеисты СКА поблагодарили болельщиков за поддержку в сезоне-2019/20. Из-за пандемии коронавируса сезон был досрочно завершен.

Мы шли вперед рядом с вами и благодаря вашей поддержке. И скоро продолжим!

Спасибо, дорогие болельщики. И, конечно — вперед, наш СКА! #hcSKA pic.twitter.com/GSmUxmq9Gs — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 26, 2020

«Спасибо каждому из вас, кто поддерживал нас на протяжении этого сезона.

Где бы вы ни были — на трибунах «Ледового», в фан-секторе на выезде или просто перед телевизором — мы всегда чувствовали вашу веру в нас и все победы добывали вместе с вами.

Мы сражались за вас и за весь Петербург. Мы готовы были продолжать сезон, но сейчас общее здоровье важнее.

Нам остается только принять сложившуюся ситуацию. Но поверьте: мы с нетерпением ждем новой встречи с вами и очень хотим, чтобы она состоялась как можно скорее.

Надеемся, время пролетит быстро, и мы при помощи вашей поддержки снова будем выходить на лед и биться за Кубок Гагарина.

Не скучайте, берегите себя и своих близких. Не забывайте дарить хоккею все", — говорится в видеообращении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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