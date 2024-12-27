СКА обменял защитника Фальковского в «Ак Барс» на Юдина

СКА и «Ак Барс» совершили обмен.

В Санкт-Петербург отправился защитник Дмитрий Юдин, в Казань — защитник Степан Фальковский.

Контракт 28-летнего Фальковского с казанцами действует до конца сезона-2025/26. В этом сезоне белорус провел в FONBET чемпионате КХЛ 29 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

На счету 29-летнего Юдина 3 (1+2) очка в 27 матчах в регулярном чемпионате КХЛ.