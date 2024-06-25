СКА обменял защитника Камалова в «Барыс» на денежную компенсацию

Защитник Никита Камалов в результате обмена перешел из СКА в «Барыс».

28-летний хоккеист подписал с казахстанским клубом контракт до 31 мая 2026 года. Команда из Санкт-Петербурга получил взамен денежную компенсацию.

Камалов всего провел в КХЛ 382 матча, выступая за «Металлург», «Амур», «Сочи» и СКА. В минувшем регулярном чемпионате защитник в 37 играх набрал 6 (2+4) очков и добавил к этому один гол и результативную передачу в 4 матчах плей-офф.