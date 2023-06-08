СКА обменял защитника Бринкмана в минское «Динамо»

Минское «Динамо» и СКА произвели обмен, в результате которого клуб из столицы Белоруссии получил права на защитника Арсения Бринкмана, а питерцы — денежную компенсацию, сообщила пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2022/23 Бринкман ни разу не попадал в заявку СКА, всего в КХЛ 22-летний защитник провел 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

В прошедшем сезоне Бринкман играл в ВХЛ за «Югру» и набрал 19 (5+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+17».