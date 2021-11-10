СКА обменял Вея в «Барыс»

СКА и «Барыс» произвели обмен игроками, сообщают сайты клубов.

В «Барыс» отправился нападающий Линден Вей. Одностороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона (до 30 апреля 2022 года). СКА получил права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован в рамках КХЛ «Барысом» в 2013 году. Сейчас хоккеист играет в НХЛ за «Питтсбург».

30-летний Линден Вей перешел в СКА в мае 2020 года. В 78 встречах в красно-синей форме на его счету 41 (11+30) очко. В «Барысе» Вей будет выступать под номером 19.