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СКА обменял в ЦСКА права на Рыкова

22:38
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СКА и ЦСКА произвели обмен. Состав петербуржцев пополнил 17-летний защитник Михаил Березовский, москвичи получили права на защитника Егора Рыкова, который в прошлом сезоне играл в Северной Америке, сообщает сайт СКА.

Березовский — хоккеист юниорской сборной России, победитель Мирового Кубка Вызова 2019 года.

23-летний Рыков в минувшем сезоне дебютировал в Американской хоккейной лиге. В 27 матчах регулярного чемпионата АХЛ защитник забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности «минус 10».

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-i-tsska-soviershili-obmien/

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