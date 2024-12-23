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Сегодня, 16:20

СКА обменял Рендулича в «Металлург» на Акользина

Алина Савинова
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Нападающий СКА Борна Рендулич в результате обмена перешел в «Металлург», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

В обратном направлении проследовал форвард Павел Акользин.

«Приветствуем нового нападающего «Металлурга» — Борну Рендулича!» — говорится в заявлении «Магнитки».

Рендулич стал первым игроком хорватского происхождения в истории «Металлурга». Всего в КХЛ на счету 32-летнего форварда 89 (43+46) очков в 174 матчах. В российской лиге он также выступал за «Сочи» и «Витязь».

Источник: https://t.me/metallurgmgn/22906
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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Борна Рендулич
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4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
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3 Ак Барс 34 22 12 46
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5 Металлург Мг 38 21 17 44
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