КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

СКА обменял Олега Ли в «Ак Барс»

17:40
Теги:

СКА и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправляется нападающий Олег Ли, армейцы получат денежную компенсацию, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел только 1 игру. В КХЛ он также выступал за «Атлант», «Адмирал» и «Амур».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/oliegh-li-pokidaiet-ska/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир