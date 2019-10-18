СКА обменял Олега Ли в «Ак Барс»

СКА и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправляется нападающий Олег Ли, армейцы получат денежную компенсацию, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел только 1 игру. В КХЛ он также выступал за «Атлант», «Адмирал» и «Амур».

СКА и «Ак Барс» произвели обмен.

В Казань отправляется нападающий Олег Ли, армейцы получат денежную компенсацию.

Благодарим Олега за игру и желаем удачи в новой команде! pic.twitter.com/x5lfDS7fAJ — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 18, 2019

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