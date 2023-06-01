СКА обменял нападающего Жафярова в «Ак Барс»

СКА и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого, в казанский клуб перешел форвард Дамир Жафяров, сообщает пресс-служба «барсов».

Питерская команда получила права на голкипера Филипа Густавссона и защитника Дмитрия Осипова.

«Жафяров — один из лучших российских нападающих своего возраста, последние пять сезонов он показывает стабильно высокие результаты и здорово проявляет себя на всех участках площадки. У Дамира есть опыт игры в большинстве, мы рассчитываем на его помощь атакующей группе и улучшение результативности спецбригад. Ожидаем плодотворного сотрудничества с игроком и заключения нового контракта в ближайшее время», — прокомментировал переход Жафярова генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

29-летний хоккеист в минувшем сезоне сыграл за СКА 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф Жафяров провел 12 игр и набрал 9 (1+8) очков.