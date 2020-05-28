СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
11:11
СКА объявил об обмене нападающих Ильи Каблукова и Максима Карпова.
В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что оба хоккеиста отправляются в «Амур». Взамен СКА получил права на защитника Егора Замулу и нападающего Егора Спиридонова.
В минувшем сезоне 28-летний Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков. На счету 32-летнего Каблукова — три результативные передачи в 48 встречах.
СКА желает удачи Илье Каблукову и Максиму Карпову! Нападающие переходят в «Амур» в результате обмена.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 28, 2020
Спасибо за игру, парни!
? Подробнее: https://t.co/tbkUZFCrP5 pic.twitter.com/GWoaSWqUvV
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