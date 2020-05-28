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СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»

11:11
Максим Карпов. Фото ХК СКА
Максим Карпов. Фото ХК СКА

СКА объявил об обмене нападающих Ильи Каблукова и Максима Карпова.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что оба хоккеиста отправляются в «Амур». Взамен СКА получил права на защитника Егора Замулу и нападающего Егора Спиридонова.

В минувшем сезоне 28-летний Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков. На счету 32-летнего Каблукова — три результативные передачи в 48 встречах.

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