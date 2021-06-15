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СКА обменял Хелльберга в «Сочи» на денежную компенсацию

18:45
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Вратарь Магнус Хелльберг продолжит карьеру в «Сочи». Взамен СКА получит денежную компенсацию, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 30-летний шведский голкипер провел 21 матч в регулярном чемпионате, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,89.

В плей-офф он сыграл 10 матчей и отразил 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,32.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-maghnusu-khiell-bierghu/

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Иван Шитик все материалы автора
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