СКА обменял форварда Волкова в минское «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о переходе форварда СКА Александра Волкова.

Односторонний контракт с 25-летним нападающим рассчитан на два года.

В Петербург отправятся защитник Сергей Сапего и форвард Владимир Алистров.

22-летний Алистров в этом сезоне провел в «регулярке» КХЛ 67 матчей и набрал 29 (12+17) очков. На счету 23-летнего Сапего 60 матчей и 18 (4+14) очков.

В прошлом сезоне Волков провел за питерский клуб 58 матчей в «регулярке» и набрал 25 (14+11) очков. В плей-офф КХЛ его показатели — 11 игра и 5 (3+2) очков.