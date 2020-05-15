СКА обменяет Кагарлицкого в «Динамо» на права на трех хоккеистов юниорской сборной России

Как стало известно «СЭ», СКА обменяет форварда Дмитрия Кагарлицкого в «Динамо». В прошлом году нападающий перешел в армейский клуб, подписав трехлетний контракт, но не смог закрепиться в основе питерцев.

Взамен СКА получит права на трех хоккеистов юниорской сборной России 2003 года рождения — защитника Павла Минтюкова, а также нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова. Все трое, по нашим данным, планируют продолжить карьеру в Северной Америке.

В прошедшем сезоне 30-летний Кагарлицкий провел за СКА 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (4+11) очков.