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СКА обменяет Кагарлицкого в «Динамо» на права на трех хоккеистов юниорской сборной России

14:07
Дмитрий Кагарлицкий. Фото ХК СКА.
Дмитрий Кагарлицкий. Фото ХК СКА.
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Как стало известно «СЭ», СКА обменяет форварда Дмитрия Кагарлицкого в «Динамо». В прошлом году нападающий перешел в армейский клуб, подписав трехлетний контракт, но не смог закрепиться в основе питерцев.

Взамен СКА получит права на трех хоккеистов юниорской сборной России 2003 года рождения — защитника Павла Минтюкова, а также нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова. Все трое, по нашим данным, планируют продолжить карьеру в Северной Америке.

В прошедшем сезоне 30-летний Кагарлицкий провел за СКА 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (4+11) очков.

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