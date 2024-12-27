СКА обменяет Глотова в «Трактор»

По информации «СЭ», нападающий СКА Василий Глотов перейдет в «Трактор». Другие подробности сделки пока неизвестны.

27-летний россиянин в этом сезоне набрал 21 (12+9) очко в 30 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ на его счету 142 (71+71) очка в 269 играх.