СКА — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
СКА сыграет с «Нефтехимиком» в матче FONBET Чемпионата КХЛ во вторник, 15 октября. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Для жителей Санкт-Петербурга игра будет доступна на телеканале «78».
Команда Романа Ротенберга набрала 19 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 17-ю баллами располагается на 5-й строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Северсталь
|16
|9
|7
|18
|5
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|7
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|8
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|9
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|15.10
|12:00
|
Амур – Лада
|3 : 5
|15.10
|12:30
|
Адмирал – Северсталь
|5 : 6 ОТ
|15.10
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|15.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -