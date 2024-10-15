СКА победил «Нефтехимик», Кузнецов реализовал буллит в овертайме

СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2.

У петербуржцев отличились Иван Демидов, Валентин Зыков и Евгений Кузнецов, который реализовал буллит в овертайме. В составе гостей голы на счету Булата Шафигуллина и Григория Селезнева.

СКА с 21 очком занимает второе место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 18 очками — на пятой строчке «Востока».

В следующем матче петербуржцы 17 октября примут ЦСКА, нижнекамцы в этот же день в Нижнем Новгороде встретятся с «Торпедо».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Демидов — 5 (Деанджело, Кузнецов), 4:33 — 1:0. Шафигуллин — 5, 8:27 — 1:1. Селезнев — 3 (Лещенко), 21:25 — 1:2. Зыков — 7 (Грицюк), 37:24 — 2:2. Кузнецов — 4 (буллит), 62:28 — 3:2.

Вратари: Заврагин — Загидулин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (11+13+12+4) — 30 (11+9+9+1).

Судьи: Пестов, Фатеев.

15 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11398 зрителей.