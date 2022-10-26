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Сегодня, 21:45

СКА выиграл у «Нефтехимика» и одержал пятую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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СКА обыграл «Нефтехимик» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев отличились Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский. Единственная шайба гостей на счету Андрея Белозерова.

СКА одержал пятую победу подряд и 21-ю в нынешнем сезоне. Команда лидирует в таблице Западной конференции с 43 очками в 23 матчах. Следующую игру петербуржцы проведут на выезде против московского «Динамо» 28 октября.

«Нефтехимик» с 19 очками в 22 матчах идет на 10-й строчке в таблице Восточной конференции. Команда из Нижнекамска проведет следующий матч 28 октября против «Куньлуня» на выезде.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Галимов — 2 (Никишин), 22:59 — 1:0. Волков — 9 (Зыков), 30:30 — 2:0. Белозеров — 4 (бол., Шинкарук, Е.А. Попов), 54:17 — 2:1. Фальковский — 3 (бол., Никишин, Воробьев), 56:30 — 3:1.

Вратари: Самонов — Озолин (59:36 — 59:57).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 33 (8+17+8) — 33 (8+14+11).

Судьи: Демура, Морозов.

26 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК СКА
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1 СКА 23 21 2 43
2 ЦСКА 21 14 7 31
3 Динамо М 23 14 9 31
4 Торпедо 22 14 8 29
5 Локомотив 22 13 9 29
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 23 9 14 23
9 Динамо Мн 22 9 13 22
10 Куньлунь 24 8 16 19
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 23 16 7 35
2 Автомобилист 23 15 8 31
3 Сал. Юлаев 22 14 8 31
4 Сибирь 23 12 11 26
5 Барыс 23 11 12 23
6 Адмирал 22 10 12 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Трактор 23 9 14 21
9 Авангард 22 9 13 20
10 Нефтехимик 22 9 13 19
11 Амур 21 6 15 16
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