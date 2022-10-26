СКА выиграл у «Нефтехимика» и одержал пятую победу подряд
СКА обыграл «Нефтехимик» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев отличились Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский. Единственная шайба гостей на счету Андрея Белозерова.
СКА одержал пятую победу подряд и 21-ю в нынешнем сезоне. Команда лидирует в таблице Западной конференции с 43 очками в 23 матчах. Следующую игру петербуржцы проведут на выезде против московского «Динамо» 28 октября.
«Нефтехимик» с 19 очками в 22 матчах идет на 10-й строчке в таблице Восточной конференции. Команда из Нижнекамска проведет следующий матч 28 октября против «Куньлуня» на выезде.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Галимов — 2 (Никишин), 22:59 — 1:0. Волков — 9 (Зыков), 30:30 — 2:0. Белозеров — 4 (бол., Шинкарук, Е.А. Попов), 54:17 — 2:1. Фальковский — 3 (бол., Никишин, Воробьев), 56:30 — 3:1.
Вратари: Самонов — Озолин (59:36 — 59:57).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 33 (8+17+8) — 33 (8+14+11).
Судьи: Демура, Морозов.
26 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Западная конференция
|И
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|СКА
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|21
|2
|43
|2
|ЦСКА
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|3
|Динамо М
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|9
|31
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|13
|9
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|27
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|23
|11
|12
|27
|8
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|23
|9
|14
|23
|9
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|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|24
|8
|16
|19
|11
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|21
|3
|18
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Металлург
|23
|16
|7
|35
|2
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|23
|15
|8
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|3
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|14
|8
|31
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|23
|12
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|26
|5
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|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
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|9
|13
|22
|8
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|23
|9
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|21
|9
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|19
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|27.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|27.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|27.10
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -