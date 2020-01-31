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СКА не имеет отношения к строительству нового дворца, на месте которого произошло обрушение СКК

16:49
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По информации «СЭ», хоккейный клуб СКА не имеет юридического отношения к демонтажу Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» и строительству на его месте нового дворца. Клуб не управляет проектом и не является его заказчиком.

Генеральный проектировщик проекта — ООО «ГорКапСтрой», генеральный подрядчик — АО «СТГ», а заказчиком работ (включая демонтаж) является ООО «СКА Арена». При этом последнее юридическое лицо, несмотря на название, не имеет никакого отношения к хоккейному клубу.

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