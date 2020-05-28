Нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов попрощались со СКА. Их обменяли в «Амур».

— Три сезона в СКА — довольно серьезный срок, за это время запомнилось очень много хорошего, — цитирует Карпова официальный сайт клуба. - Было здорово быть частью такой мощной команды. Жаль, что не удалось побороться за Кубок Гагарина до конца в этом году — мы были на сто процентов готовы побеждать.

У нас всегда был отличный коллектив, думаю, что он таким и останется — здесь не составит труда быстро адаптироваться, СКА — настоящая хоккейная семья, и круто, что я был ее частью все это время.

— Семь лет в СКА — значительный и, конечно, счастливый отрезок карьеры, — отметил Карпов. - Когда в сезоне-2013/14 я пришел в команду, говорил, что хочу бороться за Кубок Гагарина, и дважды нам удалось его выиграть. Безусловно, решающие матчи в Казани и Магнитогорске забыть невозможно, как и встречи в аэропорту, и чемпионские парады в центре Петербурга.

Хочу поблагодарить за эти победы всех тренеров, которые работали в СКА, руководство клуба, пригласившее меня в Петербург и своих партнеров, без которых завоевать трофеи было бы нереально. Из СКА я попал в сборную, получил возможность сыграть на Олимпиаде. Олимпийское золото — вершина для любого спортсмена, и эта победа останется с нами навсегда.