СКА на выезде уступил "Сибири"

"Сибирь" обыграла СКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил Шэйн Принс.

СКА с 91 очком лидирует в Западной конференции. У "Сибири" 51 очко и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Принс - 4 (Михайлов, Савченко), 4:54 - 1:0.

Вратари: Красиков - Хелльберг.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 28 (14+10+4) - 36 (5+10+21).

Судьи: Кулаков, Рогачев.

2 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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