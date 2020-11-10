СКА на выезде переиграл «Йокерит»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» на своем льду принимал СКА. Гости победили со счетом 4:1.

Питерцы набрали 29 очков и сохраняют второе место в Западной конференции. «Йокерит» с 23 очками находится на восьмой строчке.

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«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Ткачев — 7 (Морозов), 2:25 — 0:1. Партанен — 1 (бол., Крейчик, Мяеналанен), 5:11 — 1:1. Кетов — 2, 9:38 — 1:2. Аалтонен — 6 (Швец-Роговой, Антипин), 34:47 — 1:3. Тимкин — 2 (Кетов, Кемппайнен), 48:06 — 1:4.

Вратари: Линдбек — Бердин.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 22 (6+9+7) — 37 (18+11+8).

Судьи: Наумов, Оленин.

10 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 4190 зрителей.