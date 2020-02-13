СКА на выезде обыграл «Торпедо»

СКА выиграл у «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ярно Коскиранта, Йоонас Кемпайнен и Йори Лехтеря. У хозяев забивали Кирилл Ураков и Дамир Жафяров.

СКА набрал 83 очка и занимает второе место на Западе. «Торпедо» на восьмом месте — 58 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Коскиранта — 6 (Якупов, Кузьменко), 1:52 — 0:1. Кемппайнен — 5 (Токранов, Плотников), 11:27 — 0:2. Ураков — 6 (Бочаров), 13:27 — 1:2. Жафяров — 16 (Шор, Шредер), 32:00 — 2:2. Лехтеря — 14 (Ожиганов, Плотников), 56:15 — 2:3.

Вратари: Линдбек (58:59) — Хелльберг.

Штраф: 22 — 8.

Броски: 29 (6+18+5) — 44 (16+11+17).

Судьи: Наумов, Раводин.

13 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».