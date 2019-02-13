СКА на выезде обыграл "Спартак"

СКА выиграл у "Спартака" (2:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Ярно Коскиранта и Михаил Мальцев. Отметим, что питерцы не проигрывают красно-белым в Москве с 2012 года.

СКА набрал 95 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Спартака" 64 очка и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Коскиранта - 7 (бол., Плотников, Барабанов), 34:03 - 0:1. Мальцев - 1 (Кручинин), 42:16 - 0:2.

Вратари: Беспалов (58:17 - 59:34) - Хелльберг.

Штраф: 33 - 4.

Броски: 18 (6+8+4) - 21 (7+6+8).

Судьи: Наумов, Оленин.

13 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".

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