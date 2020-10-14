СКА на выезде обыграл «Сочи»

СКА победил «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Виктор Антипин, Лукас Бенгтссон, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен. У хозяев шайбу забросил Ере Карьялайнен.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Карьялайнен — 3 (бол., Мироманов, Нильссон), 14:44 — 1:0. Антипин — 2 (Бурдасов, Кузьменко), 25:51 — 1:1. Бенгтссон — 2 (бол., Каменев), 38:08 — 1:2. Марченко — 2 (Бенгтссон, Дыбленко), 52:09 — 1:3. Кемппайнен — 2 (бол., Марченко, Каменев), 56:23 — 1:4.

Вратари: Третьяк — Хелльберг.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (13+4+13) — 30 (11+11+8).

Судьи: Наумов, Хрибик.

14 октября. Сочи. ДС «Большой».