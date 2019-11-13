СКА на выезде обыграл «Амур»

СКА выиграл у «Амура» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. У хозяев голом отметился Александр Горшков.

СКА набрал 34 очка и занимает второе место в Западной конференции. У «Амура» 22 очка и последнее место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Горшков — 5 (Вяч. Ушенин, Камалов), 17:43 — 1:0. Галенюк — 1, 39:22 — 1:1. Зуб — 5, 44:49 — 1:2. Марченко — 1 (Кемппайнен, Зубарев), 49:59 — 1:3.

Вратари: Аликин — Самонов.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 33 (10+6+17) — 33 (9+13+11).

Судьи: Гофман, Соин.

13 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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