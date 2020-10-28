СКА на своем льду уступил «Куньлуню». Сын Ларионова набрал первое очко в КХЛ

«Куньлунь» одержал волевую победу на выезде над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Пекина переиграл соперников со счетом 2:1.

Нападающий «Куньлуня» Игорь Ларионов отметился результативным баллом в матче. Во втором периоде он сделал результативную передачу. 22-летний форвард, таким образом, набрал первое очко в лиге.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Марченко — 6, 3:32 — 1:0. Вонг — 3 (Мерфи), 37:07 — 1:1. Спроул — 2 (Монахов, Ларионов), 38:41 — 1:2.

Вратари: Аскаров (Хелльберг, 54:16, Аскаров, 56:32, 58:34) — Грубец.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 43 (20+8+15) — 23 (9+8+6).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

28 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».