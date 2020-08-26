СКА на домашнем турнире победил «Сочи»
21:54
СКА на турнире в Санкт-Петербурге обыграл «Сочи» (4:1). Решающими стали последние 10 минут встречи — хозяева забросили 3 шайбы.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Карьялайнен — 1 (Нильссон, Александров), 20:50 — 0:1. Вей — 4 (бол., Марченко), 33:49 — 1:1. Марченко — 5 (Вей), 52:59 — 2:1. Бринкман — 1 (Вей, Марченко), 57:45 — 3:1. Аалтонен — 3 (Кузьменко, Швец-Роговой), 58:46 — 4:1.
Нереализованный буллит: Вей (СКА), 52:48 (вратарь).
Вратари: Хелльберг — Лассинантти.
Броски: 42 (10+18+14) — 17 (3+6+8).
Судьи: Васильев, Ромасько.
26 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».