СКА может выкупить права на Бобби Линча у «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», СКА заинтересован в выкупе у «Торпедо» прав на нападающего Бобби Линча.

В прошедшем сезоне 27-летний канадец набрал 27 (13+14) очков в 57 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету один гол в четырех играх.

В межсезонье СКА возглавил бывший тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Он сменил в клубе из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга.