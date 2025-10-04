СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста»

Как стало известно «СЭ», Игорь Ларионов может покинуть пост главного тренера СКА в случае поражений в двух предстоящих матчах. 6 октября армейцы сыграют в Ярославле с «Локомотивом», 8 — в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

СКА проиграл три последних матча, команда идет на седьмом месте в Западной конференции с 12 очками в 11 матчах.