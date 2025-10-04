Хоккей
Сегодня, 00:21

СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Игорь Ларионов может покинуть пост главного тренера СКА в случае поражений в двух предстоящих матчах. 6 октября армейцы сыграют в Ярославле с «Локомотивом», 8 — в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

СКА проиграл три последних матча, команда идет на седьмом месте в Западной конференции с 12 очками в 11 матчах.

Игорь Ларионов.Без Ларионова «Торпедо» стало играть лучше. А Ларионов без «Торпедо» — нет

ХК СКА
Игорь Ларионов (хоккей)
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Liechtenstein Air Force

    А почему бы и нет? СКА же уже один раз сумел ?в?п?и?х?н?у?т?ь? ?н?е?в?п?и?х?у?е?м?о?е? уволить неувольняемое. А тут всего-то какой-то Ларионов и даже ни разу не Борисович.

    04.10.2025

  • Пан Юзеф

    Не хотите видеть. А такой человек есть. И вы его знаете.

    04.10.2025

  • Олег Воробьёв

    Я не вижу кто на данный момент может возглавить СКА.

    04.10.2025

  • fell62

    дьма без огня не бьiвает...

    04.10.2025

  • fell62

    из пяти последних игр ..четьiре поражения...как Рому Ларика держать не будут , не Торпедо.

    04.10.2025

  • Олег Воробьёв

    Так и есть.

    04.10.2025

  • fell62

    ну тигровьiе изначально не котировались ....

    04.10.2025

  • Олег Воробьёв

    А выигрыш у Трактора и Минского Динамо?

    04.10.2025

  • fell62

    Ларика можно бьiло увольнять после поражения от Драконов ...проходной двор.

    04.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Похоже на вброс

    04.10.2025

  • Олег Воробьёв

    в конце регулярки будут смотреть на количество очков,а не на игру.

    04.10.2025

  • fell62

    у коняшек хоть игра есть , структура , а у Ларика бей -беги.

    04.10.2025

  • fell62

    недолго мучалась старуха ...чадо свое пусть прихватит...Это все Воробей виноват , опять листовки клеит.

    04.10.2025

  • Олег Воробьёв

    Хайруллин,а Никитина из ЦСКА ты не собираешься уволить? У них очков ещё меньше...

    04.10.2025

  • Пан Юзеф

    Хайруллин, как там "Сочи" с "Амуром", которые у тебя "рвались наверх"? На каком они месте?

    04.10.2025

  • Дм

    И, дайте угадаю, кого же назначат??? Вариант с Ёзи отпадает сам по себе. А вот тренд на канадцев скорее всего будет 100%! Торторелло!

    04.10.2025

  • Nikolauim Brosalsky

    04.10.2025

  • LemieuxMario3

    0 очков будет с выезда в Ярославль и Екатеринбург. Можно уже щас под зад коленом выдать псевдопрохвессору)))

    04.10.2025

  • baruv

    Очередной вброс Хайруллина...

    04.10.2025

    • «Сочи» — «Адмирал»: видеообзор матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 11 9 2 18
    2 Металлург Мг 11 8 3 18
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Ак Барс 11 5 6 11
    7 Барыс 11 5 6 11
    8 Адмирал 10 4 6 10
    9 Амур 10 3 7 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 12 8 4 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Спартак 11 5 6 13
    5 Северсталь 11 6 5 12
    6 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    7 СКА 11 5 6 12
    8 ЦСКА 11 5 6 11
    9 Динамо М 10 5 5 11
    10 Сочи 10 4 6 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    4.10 14:00
    Нефтехимик – Автомобилист
    		 - : -
    4.10 17:00
    Шанхай Дрэгонс – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

