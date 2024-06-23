СКА может получить до миллиона долларов от «Филадельфии» за выкуп контракта Мичкова

По информации «СЭ», «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта нападающего Матвея Мичкова.

Напомним, что соглашение хоккеиста с армейцами рассчитано до конца сезона-2025/26, однако планируется, что оно будет расторгнуто, и игрок поедет в НХЛ.

Также, по нашим данным, Мичков сменил агента в Северной Америке — теперь его интересы представляет Пол Теофанос.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023.