СКА может обменять нападающего Хайруллина в «Ак Барс» на Яшкина

Как стало известно «СЭ», СКА может обменять нападающего Марата Хайруллина в «Ак Барс» на Дмитрия Яшкина.

У обоих игроков контракты заканчиваются по истечении нынешнего сезона.

Марат Хайруллин выступает за СКА с 2022 года. В сезоне-2025/26 29-летний форвард набрал 30 (9+21) очков в 39 матчах.

Дмитрий Яшкин играет за «Ак Барс» с 2023 года, в сезоне-2025/26 32-летний нападающий набрал 24 (15+9) очка в 39 матчах. Яшкин уже выступал за СКА в сезоне-2022/23.