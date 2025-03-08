СКА и «Металлург» проведут матч в чемпионате КХЛ 8 марта

СКА и «Металлург» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 8 марта. Встреча на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Санкт-петербургский канал «78» и магнитогорский канал «ТВ-ИН» показывают игру жителям регионов команд.

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В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 соперники провели по 62 матча. СКА с 73 очками перед игровым днем занимал седьмое место на «Западе», обладатель Кубка Гагарина «Металлург» с 82 очками шел третьим в Восточной конференции.