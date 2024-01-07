СКА — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
7 января СКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге сыграет против магнитогорского «Металлурга» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире и по подписке видеотрансляцию матча СКА — «Металлург» можно в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Все матчи СКА в прямых трансляция вы можете увидеть на телеканале 78.
Следите за ключевыми событиями игры СКА — «Металлург» с помощью матч-центра «СЭ».
СКА тренера Романа Ротенберга занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 63 баллами. «Металлург» под руководством Андрея Разина набрал 66 очков, располагаясь на первой строчке на Востоке.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|48
|30
|18
|66
|2
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|3
|Сал. Юлаев
|46
|29
|17
|61
|4
|Автомобилист
|49
|27
|22
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|48
|26
|22
|57
|7
|Ак Барс
|46
|26
|20
|54
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Амур
|46
|20
|26
|48
|10
|Нефтехимик
|48
|19
|29
|47
|11
|Барыс
|47
|16
|31
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|31
|15
|66
|2
|Спартак
|48
|30
|18
|66
|3
|Динамо М
|47
|30
|17
|64
|4
|СКА
|47
|31
|16
|63
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|ЦСКА
|46
|24
|22
|52
|7
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|8
|Динамо Мн
|45
|19
|26
|43
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|7.01
|14:30
|
Трактор – Локомотив
|- : -
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|- : -
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -