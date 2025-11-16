Хоккей
Сегодня, 19:45

СКА нанес «Металлургу» первое поражение за последние шесть матчей

Алина Савинова
Рокко Гримальди и Михаил Воробьев.
Фото ХК СКА

СКА на своем льду победил «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

Голы хозяев забили Рокко Гримальди, Игорь Ларионов, Егор Зеленов и Никита Дишковский, на счету которого также результативная передача. У гостей 2 (1+1) очка набрал Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Дерек Барач и Александр Петунин.

«Металлург» потерпел первое поражение за последние шесть матчей. Магнитогорская команда с 42 очками после 27 игр возглавляет турнирную таблицу «Востока».

СКА набрал 28 очков за 26 встреч и поднялся на седьмое место в Западной конференции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Металлург Мг
  • Дима Питерский

    Мы не истерим как свиньи. И тренеров как проституток не меняем:wink:

    16.11.2025

  • Valera Evstruev

    А есть еще люди, кто ведётся на все эти фуфло-телеграм-каналы с прогнозами? Таких нет! Потому что есть 13-летний сервис. В любом поиске найдешь его по фразе – «s t a v k a - p r o g n o z.r u». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!

    16.11.2025

  • Gordon

    А ты кто такой сам-то? "Игорёк"... Игорь Николаевич его зовут.

    16.11.2025

  • Gordon

    Павел, Вы на редкость самокритичны ;-)

    16.11.2025

  • spor71917

    Победа на КЛАССЕ над хорошей командой! Поздравления СКА и ВСЕМ НАШИМ ! ))) :hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::beer::beers::beer::beers::beer::beers:

    16.11.2025

  • Sergey Markelov

    С победой всех, кто за СКА. Заглянул в календарь и вздрогнул. Как бы не получить 5 баранок с таким выездом, врагу не пожелаешь. Но проблески игры уже есть, будем надеяться на лучшее

    16.11.2025

  • bvp

    Сыграла ставка на Ларионова.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё по заветам и конспектам великого Скатти Баумэна!

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Два периода - кайф от игры. На третий - немного силёнок не хватило... Игра у команды ещё не окрепла по-настоящему.

    16.11.2025

  • Мишандос

    Хлопаем топов, супер! Сказка!

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    16.11.2025

  • Андрей Кадулин

    Молодцы армейцы,второй тайм ваще образцовый,на третий малины не хватило,с заслуженной победой парни!!

    16.11.2025

  • Желтый полосатик

    Профессор рулит! "Спорт-Экспресс", переобувайся)))

    16.11.2025

  • Инта

    СКА и всех болельщиков с победой - классно и неожиданно! Выстояли, молодцы, хотя третий период был очень нервным и на тоненького. Спасибо армейцам и гостям за игру.

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Всех, кто болеет за СКА (Ленинград) - с хорошей победой! Да, в концовке было очень тяжело с сильной "Магниткой", но, надеюсь, эта победа подскажет нашим парням, что они могут обыгрывать любого соперника!.. С победой всех армейцев страны!

    16.11.2025

  • Врн36

    Что то Игорек разогнался с победами

    16.11.2025

  • Gordon

    Ну и где вы, дикой сворой нападавшие на Ларионова? :)

    16.11.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 СКА 26 12 14 28
    8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
    16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист 1 : 5
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик 2 : 1
    16.11 17:00 СКА – Металлург Мг 4 : 3
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард 2 : 6
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн 3 : 7
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА 4 : 3 ОТ
