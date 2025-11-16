СКА примет «Металлург» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Металлург Мг

Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет на телеканале «78». В Магнитогорске смотреть игру можно на телеканале «ТВ ИН» (начало трансляции — в 19.30 по местному времени).

Команда из Санкт-Петребурга набрала 26 очков в 25 матчах и занимает девятое место в Западной конференции. Магнитогорцы с 42 очками в 26 играх располагаются на первой строчке «Востока».