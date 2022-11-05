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Сегодня, 19:25

Дубль Никишина помог СКА обыграть «Металлург»

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА на своем льду переиграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе питерцев дубль сделал защитник Александр Никишин. Также голы на счету нападающих Дмитрия Яшкина и Валентина Зыкова.

У «Магнитки» забивали нападающие Никита Коростелев, Максим Карпов и Данила Юров.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (3:3, 0:0, 1:0)

Голы: Коростелев — 8 (Лайпсик), 1:37 — 0:1. Карпов — 3, 3:50 — 0:2. Никишин — 5 (Яшкин), 12:46 — 1:2. Никишин — 6 (Воробьев), 18:49 — 2:2. Яшкин — 14 (Воробьев, Педан), 19:23 — 3:2. Юров — 3 (Неколенко), 19:54 — 3:3. Зыков — 5 (Бардаков), 52:36 — 4:3.

Вратари: Самонов — Кошечкин (58:32).

Штраф: 9 — 10.

Броски: 32 (13+8+11) — 32 (15+9+8).

Судьи: Раводин, Фатеев.

5 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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