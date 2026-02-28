СКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» одержал победу над СКА в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей две шайбы забросил Георгий Иванов. У хозяев голы забили Никита Дишковский и Матвей Короткий.

«Локомотив» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. СКА с 69 очками опустился на восьмую строчку.

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