СКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

СКА на домашнем льду проиграл «Локомотиву» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3.

Клуб из Санкт-Петербурга провел первый матч в сезоне на «СКА Арене», где команда играла после открытия стадиона с февраля до вылета в четвертьфинале Кубка Гагарина.

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».