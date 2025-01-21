СКА и «Локомотив» встретятся в чемпионате КХЛ 21 января

СКА и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 января. Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Санкт-Петербурге покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал и сайт «Матч ТВ». Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на санкт-петербургском телеканале «78» и ярославском канале «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры СКА — «Локомотив» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА провел 45 матчей и набрал 55 очков, в прошлый четверг питерские армейцы уступили «Северстали» (4:7). «Локомотив» с 78 очками после 48 игр лидирует в регулярке, в воскресенье железнодорожники обыграли «Барыс» (3:0).