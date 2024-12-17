СКА и «Локомотив» сыграют в КХЛ 17 декабря

Матч СКА — «Локомотив» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 17 декабря. Игру примет «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи в Санкт-Петербурге пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляцию организуют канал «78» (Санкт-Петербург) и канал «Первый ярославский» (Ярославль).

Ключевые события и результат игры СКА — «Локомотив» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

В сезоне КХЛ-2024/25 СКА провел 34 матча и набрал 44 очка, предыдущим соперником питерских армейцев перед паузой на Кубок Первого канала был «Барыс» (1:0). У «Локомотива» — 58 очков в 36 играх, 8 декабря ярославцы уступили ЦСКА (1:2).