СКА — «Локомотив»: смотреть матч КХЛ онлайн
СКА и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 30 октября. Начало матча в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге — в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры СКА — «Локомотив» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также транслировать матч будут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайт лиги. Жители Санкт-Петербурга могут смотреть хоккей на местном телеканале «78».
Ключевые события и результат игры СКА — «Локомотив» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА набрал 31 очко в 21 матче, предыдущим соперником красно-синих была «Сибирь» (6:3 в Санкт-Петербурге). У «Локомотива» — 36 очков в 21 игре, в предыдущем матче железнодорожники победили минское «Динамо» (3:2 в Ярославле).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|20
|11
|9
|24
|7
|Торпедо
|21
|10
|11
|23
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|21
|9
|Витязь
|21
|10
|11
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|11
|6
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|20
|8
|12
|19
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|30.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|30.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -