СКА обыграл «Локомотив» и прервал 4-матчевую серию поражений
СКА дома победил «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
Три очка у армейцев набрал Захар Бардаков (1+2), по два результативных балла у Ивана Демидова (1+1), Александра Никишина (0+2) и Сергея Плотникова (2+0) Еще одну шайбу забросил Арсений Грицюк.
У ярославцев отличились Максим Березкин и Максим Шалунов.
СКА (57 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (78) остается лидером «Запада». У ярославцев прервалась 6-матчевая серия побед.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Плотников — 20 (бол., И. Демидов, Никишин), 14:50 — 1:0. Березкин — 12 (Гернат, Каюмов), 18:16 — 1:1. Грицюк — 14 (Бардаков, Никишин), 20:25 — 2:1. И. Демидов — 16 (Бардаков, Сапего), 23:33 — 3:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Рафиков), 27:44 — 3:2. Бардаков — 14, 35:48 — 4:2. Плотников — 21 (п.в.), 56:51 — 5:2.
Вратари: Заврагин — Мельничук (56:43 — 56:51).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (5+7+4) — 27 (14+7+6).
Судьи: Акузовский, Соин.
21 января. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22846 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|21.01
|19:00
|
Северсталь – ЦСКА
|5 : 4 Б
|21.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|5 : 2