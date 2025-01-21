СКА обыграл «Локомотив» и прервал 4-матчевую серию поражений

СКА дома победил «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

Три очка у армейцев набрал Захар Бардаков (1+2), по два результативных балла у Ивана Демидова (1+1), Александра Никишина (0+2) и Сергея Плотникова (2+0) Еще одну шайбу забросил Арсений Грицюк.

У ярославцев отличились Максим Березкин и Максим Шалунов.

СКА (57 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (78) остается лидером «Запада». У ярославцев прервалась 6-матчевая серия побед.

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Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Плотников — 20 (бол., И. Демидов, Никишин), 14:50 — 1:0. Березкин — 12 (Гернат, Каюмов), 18:16 — 1:1. Грицюк — 14 (Бардаков, Никишин), 20:25 — 2:1. И. Демидов — 16 (Бардаков, Сапего), 23:33 — 3:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Рафиков), 27:44 — 3:2. Бардаков — 14, 35:48 — 4:2. Плотников — 21 (п.в.), 56:51 — 5:2.

Вратари: Заврагин — Мельничук (56:43 — 56:51).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 16 (5+7+4) — 27 (14+7+6).

Судьи: Акузовский, Соин.

21 января. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22846 зрителей.