СКА уступил «Локомотиву» и прервал семиматчевую победную серию
СКА на своем льду проиграл «Локомотиву» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3.
Команды забили все пять голов в первом периоде. За хозяев шайбы забросили Евгений Кузнецов и Иван Демидов, на счету которого также результативная передача. У гостей отличились Александр Полунин, Александр Радулов и Максим Шалунов.
СКА прервал семиматчевую победную серию, но с 31 очком сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (38) выиграл в шестой раз подряд и продолжает лидировать на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)
Голы: Полунин — 2 (Красковский, Гернат), 4:48 — 0:1. Демидов — 6 (Плотников, Сапего), 4:58 — 1:1. Радулов — 7 (Ульев, Фрэз), 14:31 — 1:2. Кузнецов — 7 (Демидов, Грицюк), 15:22 — 2:2. Шалунов — 8 (Березкин, Каюмов), 16:09 — 2:3.
Вратари: Заврагин (58:17) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (14+7+9) — 25 (10+9+6).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
30 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12364 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|22
|18
|4
|38
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|20
|11
|9
|24
|7
|Торпедо
|21
|10
|11
|23
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|21
|9
|Витязь
|21
|10
|11
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|11
|6
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|7
|Сибирь
|20
|9
|11
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|20
|8
|12
|19
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|30.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|5 : 0
|30.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3