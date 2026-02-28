Дубль Иванова принес «Локомотиву» победу над СКА

«Локомотив» на выезде обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей дубль оформил Георгий Иванов, также по голу забили Рихард Паник, Рушан Рафиков и Артур Каюмов. У хозяев отличились Никита Дишковский и Матвей Короткий.

«Локомотив» с 87 очками после 61 матча возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. СКА (69 очков в 60 играх) опустился на восьмую строчку.

Ярославская команда 2 марта в гостях сыграет против «Северстали», а питерцы в этот же день примут «Барыс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 февраля, 17:00. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Локомотив

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