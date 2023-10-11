СКА и «Локомотив» в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью подписки KHL Prime, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры СКА — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 16 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Локомотива» 25 баллов, команда находится на 1-м месте Западной конференции.

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