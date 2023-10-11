СКА — «Локомотив»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ СКА — «Локомотив» начнется в 19:30 мск
СКА и «Локомотив» в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью подписки KHL Prime, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры СКА — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
СКА набрал 16 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Локомотива» 25 баллов, команда находится на 1-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
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16.10
|11.10
|15:30
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Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
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Авангард – Металлург Мг
|- : -
|11.10
|16:30
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Барыс – Динамо М
|- : -
|11.10
|19:00
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Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
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Нефтехимик – Витязь
|- : -
|11.10
|19:30
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СКА – Локомотив
|- : -
|11.10
|19:30
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Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|11.10
|19:30
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Спартак – ЦСКА
|- : -
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