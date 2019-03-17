СКА – "Локомотив": гости выставили самый молодой состав за 11 сезонов КХЛ

Средний возраст состава "Локомотива" на третий матч серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина против СКА (3:1) составил 24,09 года, что является рекордным показателем за последние 11 сезонов в КХЛ, сообщает официальный Твиттер лиги.

"Локомотив" проведет следующую встречу 19 марта в Ярославле. Счет в серии: 2-1 в пользу питерцев.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей