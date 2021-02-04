СКА в овертайме обыграл «Локомотив»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.

На шайбы Егора Коршкова и Артура Каюмова хозяева ответили точными бросками Мальте Стремвалля, Йонаса Кемппайнена и Андрея Кузьменко, который забил победный гол.

После этого матча СКА с 72 очками занимает второе место в Западной конференции, «Локомотив» с таким же количеством очков — на строчку ниже.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Коршков — 16 (Охтамаа, Красковский), 14:07 — 0:1. Стремвалль — 11 (Подколзин), 35:28 — 1:1. Кемппайнен — 13 (Марченко), 50:05 — 2:1. Каюмов — 12 (бол., Осипов, Пулккинен), 52:08 — 2:2. Кузьменко — 16 (бол., Бенгтссон, Бурдасов), 63:28 — 3:2.

Вратари: Хелльберг — Паскуале.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (12+4+12+5) — 38 (13+9+15+1).

Судьи: Наумов, Фатеев.

4 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».