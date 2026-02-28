СКА и «Локомотив» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 28 февраля. Игра будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры СКА — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 февраля, 17:00. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Локомотив

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Санкт-Петербурге трансляцию также будет вести канал «78», а в Ярославле — «Первый ярославский».

СКА набрал 69 очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Локомотив» провел 60 матчей и набрал 85 очков. По ходу сезона-2025/26 команды встречались в КХЛ пять раз, четыре победы одержали ярославцы, одну — петербуржцы.

Матч СКА — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс