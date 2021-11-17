Хет-трик Полунина принес «Локомотиву» победу над СКА

СКА дома проиграл «Локомотиву» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей хет-трик сделал Александр Полунин. У хозяев едиственную шайбу забросил Антон Бурдасов.

СКА имеет 39 очков и занимает второе место на Западе. У «Локо» 35 очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Полунин — 7 (Красковский), 4:41 — 0:1. Полунин — 8 (Коршков), 21:35 — 0:2. Полунин — 9 (Красковский), 44:11 — 0:3. Бурдасов — 11 (Кузьменко, Паутов), 45:35 — 1:3.

Вратари: Юханссон (57:51) — Паскуале.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 18 (1+6+11) — 22 (7+10+5).

Судьи: Оленин, Фатеев.

17 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».