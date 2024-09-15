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Сегодня, 20:17

СКА — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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СКА в овертайме победил «Ладу» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК СКА
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