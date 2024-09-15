СКА — «Лада»: видеообзор матча КХЛ
СКА в овертайме победил «Ладу» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|8
|СКА
|5
|2
|3
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
Результаты / календарь
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19.09
20.09
|15.09
|10:30
|
Амур – Куньлунь РС
|2 : 3
|15.09
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|4 : 1
|15.09
|17:00
|
СКА – Лада
|4 : 3 ОТ
|15.09
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -
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